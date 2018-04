Hyundai Tucson ondergaat ruige transformatie

Door: BV

SEMA is de grootste tuningbeurs ter wereld. En omdat mensen die hun auto aanpassen er eerst eentje moeten kopen, vallen de constructeurs de jongste jaren over elkaar heen om deel te nemen aan het grootste evenement in z’n soort. Hyundai toont er deze Tucson, die helemaal is opgeruigd.

De lijst met aanpassingen is een arm lang, maar de voornaamste zijn te vinden ter hoogte van de ophanging. Die werd zo maar eventjes 15cm verhoogd. Voor meer bodemvrijheid, uiteraard, maar ook om de terreinbanden en grotere wielen eronder te krijgen.

Naast de makkelijk te inventariseren uiterlijke aanpassingen, ging er ook aandacht naar de motor. De 1.6 benzine krijgt een andere uitlaat, turboleiding en intercooler, maar wat dat exact oplevert, is niet geweten.