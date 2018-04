BMW M2 laat z'n 370pk los!

Door: BV

BMW had een 1-Serie M Coupé. Die mocht echter nooit de ‘echte’ M-naam dragen en dat was een misser. Het model is nu al een collectors item en hij staat te boek als één van de prettigste rijmachines die het merk in recente tijden bouwde. De opvolger (de 1 Coupé is inmiddels herdoopt tot 2-Reeks) krijgt wél de korte naam: M2. Een goed begin. En nu maar hopen dat het bedrijf de 1M Coupé heeft kunnen overtreffen.

Basis: M235i

Net als de 1M een opgedirkte versie van de toenmalige 135i Coupé was, is de M2 dat van de M235i. Qua techniek is er daardoor niet veel nieuws onder de zon. Maar het weerhoudt het merk er niet van om het te hebben over een ‘nieuw ontwikkelde’ 3.0 zes-in-lijn. Omdat er links en rechts wat aanpassingen zijn gedaan. Dat zijn alvast slechte punten. Wat het wel weer wat goed maakt, is z’n vermogen. Het blok levert 370 pk bij 6.500 tpm. Het koppel reikt tot 500 Nm als de boost-modus wordt aangesproken. Normaliter bedraagt de piek 465 Nm en dat alles is goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 4,3 seconden. Oftewel, de M2 is liefst 0,6 seconde sneller op de sprint dan zijn illustere voorganger en dat terwijl hij met 1.495 kg ietsje zwaarder is en nauwelijks meer vermogen genereert.

Aan de hielen van de M4

Ook nog even voor de cijferfreaks die graag vergelijken: met deze sprinttijd is de M2 slechts twee tiende trager dan de M4 Coupé. Een verdienste van die laatste zelf wellicht, want de ophanging delen beide M's met elkaar, samen met de M3 sedan natuurlijk.

Voorzien van handbak (die je moet hebben) snelt de M2 in 4,5 seconden naar 100km/u. En de topsnelheid ligt bij die configuratie op 250 km/u. Wanneer de motor is gekoppeld aan de 7-traps M DCT-automaat met dubbele koppeling is dat 270 km/u. Als je tenminste het optionele M Drivers Package hebt aangevinkt. Dat is overigens vooral een excuus om je als klant nog meer geld uit de zakken te slaan, wat het gaat hoofdzakelijk om elektronische tweaks die eigenlijk niets kosten.

Het gemiddelde brandstofverbruik zou dan 7,9 l/100 km moeten zijn. Standaard, dus met handbak, is dat flinke slok benzine per 100 kilometer meer, namelijk 8,5 l/100 km.

Nog even geduld

BMW gooit alle beelden van de gespierde 2 nu al los, maar rijden kan pas aan het begin van de lente. Nog even geduld dus.