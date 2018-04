BIV en verkeersbelasting 2016

Door: BV

De Vlaamse (en dus niet de Waalse en Brusselse) overheid hervormt de Belasting op Verkeersstelling en de berekening van de Verkeersbelasting vanaf 2016. De nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn voor wie een (niet geleasede) nieuwe of tweedehandswagen in Vlaanderen inschrijft. Het reeds rijdende autopark blijft ongemoeid. Maar wie nu een nieuwe auto koopt met een wat langere levertermijn kan dus al geconfronteerd worden met de aangepaste tarieven.

Voorzichtig groener, maar veel te ingewikkeld

Er blijven speciale maatregelen voor voertuigen die een hybride, elektrische, waterstof- of aardgasaandrijving hebben. Maar de Belasting op In Verkeerstelling (BIV) gaat hoe dan ook omhoog. En vakorganistatie Febiac blijft de formule hekelen omwille van haar onbegrijpelijke complexiteit. Een plaag waar ook de huidige BIV-regeling mee kampt. De BIV wordt gebaseerd op basis van CO2-uitstoot met leeftijdscorrectie. De verkeersbelasting gebruikt de fiscale pk's, een bonus/malus die door de euronorm wordt bepaald en een CO2-cijfer. 122g/km is neutraal in 2016. Voor elke gram meer zal het tarief met 0,3% stijgen, bij elke gram minder daalt het tarief met 0,3%. De officiële simulatietool voor een berekening vind je hier.

Nieuwe diesels ‘een veelvoud’ zwaarder belast dan nu

De Belgische automobielfederatie stipt ook aan dat de nieuwe diesels (die verplicht aan de Euro 6 emissienorm moeten voldoen en dus veel schoner zijn dan oudere diesels) erg zwaar belast worden. Voor heel wat Euro 6 diesels bedraagt de nieuwe BIV een veelvoud van de huidige tarieven. Gemiddeld gezien gaan de tarieven met een derde omhoog.

Overgangsregeling

Als u uw nieuwe auto hebt besteld voor 30 oktober 2015, maar hij wordt pas geleverd na 1 januari 2016, dan zal u nog beroep kunnen doen op de oude tarieven als overgangsmaatregel als u dat tenminste voor 15 januari 2016 hebt aangevraagd.

De verkeersbelasting voor al ingeschreven wagens verandert echter niet. De aangepaste berekening van de BIV en de VKB geldt alleen voor wie een nieuwe of tweedehandswagen inschrijft vanaf 1 januari 2016.

Elektrische auto's rijden gratis

EElektrische auto's, hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50g/km en auto's op aardgas rijden gratis. Ze betalen geen BIV en evenmin verkeersbelasting tot 2020. In tegenstelling tot de andere maatregelen geldt de vrijstelling van de verkeersbelasting ook voor auto's die al ingeschreven zijn. Daarnaast gelden vanaf 2016 ook subsidies voor de aankoop van een elektrisch voertuig. De details daarover vind u hier.

Samenvatting

Enkele kenmerken van de nieuwe regeling, waarvan de punten en komma’s nog voorwerp uitmaken van onderhandeling, hebben we hier al even op een rijtje gezet.