Qoros 5 SUV is meer van hetzelfde

Door: BV

Toen Qoros enkele jaren geleden boven de doopvond werd gehouden, beloofden ze als eerste Chinese merk de Europese markt te veroveren. Een uitspraak die vooral een grote zak lucht is gebleken. Verder dan wat doen alsof kwam Qoros niet. En ook nu weer: Deze 5 wordt voorgesteld in Milaan, maar het ziet ernaar uit dat hij nergens anders dan in China te koop zal zijn. En dat is toch niet waar de ambitie van het merk lag.

Qoros 3 SUV, maar groter

De 5 meet 4,58m in de lengte, is 1,88m breed en 1,67m hoog. Qoros heeft ook nog een 3 SUV in de catalogus. Die is 4,45m lang, 1,85m breed en 1,50m hoog, maar de twee modellen lijken op de afmetingen na wel erg goed op elkaar. Op 20 november staat de 5 SUV voor het eerst op een autosalon. Dat zal in Guangzhou zijn, wat gezien de afzetmarkt logischer is dan de Italiaanse modestad.