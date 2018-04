Is deze Ferrari voor $ 9 miljoen het Ebay-koopje van de dag?

Door: BV

Het is je helemaal vergeven als je nog nooit van een Ferrari Thomassima gehoord hebt. Dat is de creatie van koetswerkbouwer Tom Meade en er zijn er ooit slechts 3 van gebouwd. De eerste in 1962, maar die ging al in 1969 verloren toen Turijn overstroomde. Op Ebay staat nu een echter wel een piekfijn gerestaureerd exemplaar te koop. Zeven jaar is er gewerkt om deze Thomassima II uit 1967 in volle glorie te herstellen.

Half werk is er niet geleverd en alles is weer net zoals het toen was. Met inbegrip van de V12 die je ook in de Ferrari 250 GTO kon vinden. De vraagprijs van $ 9 miljoen is er niet naast, maar je kan ook gewoon een bod doen. Misschien heb je wel geluk.