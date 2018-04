SMS'en is het nieuwe dronken rijden

Door: BV

De BOB-campagnes werken. Dat moet blijken uit het resultaat van een onderzoek dat verzekeringsmaatschappij Fidea liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat 1 op 4 chauffeurs zich spontaan meldt als BOB. En 40% onder hen drinkt dan helemaal geen alcohol, terwijl de rest zich beperkt. En we blijken met z’n allen veel gevoeliger te zijn geworden voor dronken chauffeurs. 9 op 10 rijdt niet mee met iemand die wat op heeft.

Mannen en vrouwen even gevaarlijk, maar anders

Uit dezelfde bevraging blijkt dat mannen nog altijd makkelijk een pintje door de strot laten glijden voor ze het stuur nemen. Vrouwen doen dat niet. Maar zij zijn dan weer de eerste om tijdens het rijden naar hun GSM te grijpen en aan het SMS’en te slaan. En een verzekeringsmaatschappij zou zichzelf niet zijn als het daar niet de risico’s van zou inschatten. Het vindt dat de overheid snel met sensibilisering moet starten. In onze buurlanden wordt er regelmatig aan bewustmaking tegen SMS’en achter het stuur gewerkt, maar België blijft achter, zo klinkt het. En het sturen van tekstberichten is in zekere zin het ‘nieuwe dronken rijden’.