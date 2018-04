Hoe armer het land, hoe gevaarlijker het verkeer

Door: ADD

Hoewel het aantal voertuigen wereldwijd nog steeds stijgt, blijft het aantal dodelijke verkeerslachtoffers volgens de VN al sinds een paar jaar constant. Constant te hoog, want sinds 2007 sterven globaal gezien ongeveer 1,25 miljoen mensen per jaar in een verkeersongeval. Opmerkelijk is dat de kloof tussen rijke en arme landen ook op gebied van verkeersveiligheid groeit. Dat blijkt uit een studie die de World Health Organization (WHO) vandaag in Genève presenteerde.

Grote ongelijkheid

Ongeveer 90 procent van de 1,25 miljoen wereldwijde verkeersdoden vallen volgens de WHO in landen met een laag gemiddeld tot gemiddeld inkomen. Ook al rijdt er ginds slechts 54 procent van alle voertuigen ter wereld rond. Afrika blijft de regio met het hoogste percentage verkeersdoden, terwijl dat in Europa het laagste is.

In België bijvoorbeeld, een land waar heel wat voertuigen rondrijden, stierven er in 2013 volgens de WHO 6,7 personen per 100.000 inwoners. In het West-Afrikaanse Liberia waren dat er 33,7 - gezien het aantal inwoners is dat vijf keer zoveel doden, ook al kunnen er zich veel minder mensen een auto veroorloven.

Verkeersregels en veilige auto's

Het meeste succes inzake verkeersveiligheid boeken de landen die, zo oordeelt de WHO, strenge verkeersregels handhaven en investeren in het verhogen van de veiligheid van wegen en voertuigen. Zo verplichten ondertussen al 105 landen het dragen van een veiligheidsgordel aan alle inzittenden. In 47 landen geldt er een maximumsnelheid van 50km/u in steden. Promillegrenzen zijn er in 34 landen, verplicht helmgebruik voor motorrijders in 44. In 54 landen zijn er regels rond kinderzitjes.

“Door al deze maatregelen zouden vandaag de dag bijna een half miljard mensen beter beschermd zijn tegen verkeersongevallen dan een paar jaar geleden", aldus de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg wiens mediabedrijf het onderzoek financieel ondersteund heeft. Maar er is nog veel werk aan de winkel. "Ieder verlies van een mensenleven bij een verkeersongeval is een tragedie die had kunnen vermeden worden."

Enkele resultaten



In Europa halen Zweden (2,4 doden per 100.000 inwoners), Zwitserland (3,3), Nederland (3,4) en Spanje (3,7) de beste punten. Ons land doet het met 6,7 doden per 100.000 inwoners niet zo best. Duitsland (4,3), Frankrijk (5,1), Oostenrijk (5,4) en zelfs Italië (6,1) doen het beter. Griekenland (9,1) en Polen (10,3) bengelen helemaal achteraan het Europese staartje. In China vielen er in 2013 statistisch gezien 18,8 verkeersdoden op 100.000 inwoners, in de Verenigde Staten waren dat er 10,6.