Ja Lexus, het lukt ook zonder magnetisch veld

Al sinds Jezus het hem voordeed, droomt de mens ervan over water te kunnen lopen. Een tijdje geleden nog toonde Lexus ons hun Hoverboard. Maar dan heb je vaste grond onder je voeten nodig. Een in Canada levende knutselaar deed voor hoe het nog kan: met een soort multicopter. Zo’n half jaar geleden vestigde de man een nieuw Guinness wereldrecord in het ‘hoverboard-vliegen’. Al meer dan 6,5 miljoen mensen keken sindsdien via Youtube naar zijn anderhalf minuut durende vlucht over een Canadees meer.



Acht propellers en je "loopt" over water

Het self-made board van Catalin Alexandru Duru vliegt met acht naar onder gerichte propellers die door een elektromotor aangedreven worden, samen wekken ze ongeveer 40pk op. Het platform van het bord is gemaakt van carbon. De voeten van de piloot zitten vast in snowboardsluitingen. Met dit prototype vloog Duru 275,9 meter ver. Het vorige record werd zo vijf keer overtroffen. De uitvinder blijft aan het werk om zijn hoverboard te verbeteren. De wereld, en ook investeerders kijken ondertussen toe. Zo gek is het dus nog niet te denken dat we binnenkort met z’n allen over water kunnen lopen.