Turkije reanimeert Saab 9-3

Er is nog eens nieuws over de ondertussen eigenlijk morsdode constructeur Saab. Na de mislukte poging om in de belangrijkste fabriek in Trollhättan (Zweden) elektrische en conventionele auto's te produceren, heeft de Chinese eigenaar National Electric Vehicle Sweden (NEVS) de rechten op de Saab 9-3 II verkocht. Aan Turkije.

Een echte Turkse auto

Het verwerven van de rechten op de in 2002 gelanceerde sedan bevestigde de Turkse minister van Industrie Fikri Işık vorige week. Turkije wil een eigen productie van auto’s op poten. Hoewel het land aan de Bosporus nu al over een aanzienlijke automobielindustrie beschikt (in 2014 werden er 1,2 miljoen voertuigen geproduceerd) wil het niet langer enkel een verlengstuk van Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Opel, PSA, Renault en Toyota zijn. Een eigen "nationale auto" moet het worden en het liefst, toekomstgericht, een elektrische auto dus.

Het is gemeend

Samen met de Chinezen van NEVS ontwikkelde een of ander Turks instituut voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek een elektrische auto met een ‘groot’ bereik op het platform van de Saab 9-3. In 2020 moet de productie beginnen, onder een Turkse merknaam. Ongeveer 90 procent van de onderdelen zullen in Turkije worden geproduceerd. Op zijn Twitter-kanaal deelde Fikri Işık al deze eerste foto's van de ontwikkeling van het voertuig. Waarschijnlijk als bewijs dat het hem menens is.