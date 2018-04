Yokohama wil spoilers op banden

Door: BV

Heel de autosector maakt collectief jacht op meer efficiëntie. Dat levert immers bonuspunten op in de strijd om CO2. Een belangrijk onderdeel daarvan is aerodynamica. Vier vervelende aerodynamische punten zijn echter de wielen. In het verleden probeerden autoconstructeurs dat soms op te vangen door de achterwielen in het design te bedekken. Tegenwoordig wordt er vooral gewerkt op de vormgeving van de velgen. Maar bandenfabrikant Yokohama denkt dat dat niet ver genoeg gaat. Het merk experimenteert nu met kleine ‘spoilers’ op banden, en beweert dat de gevolgen erg heilzaam kunnen zijn.

Minder luchtweerstand

Op de weerstand van de banden is de afgelopen jaren hard gewerkt. Niet dat er veel keuze is, want er zijn wettelijke verplichtingen. Maar het gaat onveranderd om rolweerstand. Yokohama is de eerste die in het design van de band ook de luchtweerstand in rekening neemt.