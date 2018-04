Renault Coupé Corbusier eert beroemde architect

Door: BV

Renault heeft de eerste beelden van de Coupé Corbusier de wereld ingestuurd. Die draagt de naam van de beroemde architect Le Corbusier die precies een halve eeuw geleden z’n aardse bestaan inruilde voor de eeuwige jachtvelden.

De Coupé heeft een uitgesproken lange motorkap, een prominente grille en een compact ogend passagierscompartiment. Het model wordt momenteel tentoongesteld in Villa Savoye in Poissy (uiteraard van de hand van Le Corbusier), waar een tentoonstelling over de automobiel en het modernisme wordt gehouden. Omdat de Fransen niets meer te vertellen hebben over de inrichting en de aandrijving gaan we ervan uit dat het om een zuivere stijlstudie gaat die dergelijke elementen ontbeert.