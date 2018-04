Skoda Superb Laurin Klement zit onder het crystalstof

Door: BV

De Volvo XC90 is zowat de enige auto waar je crystal in kan krijgen. In de middentunnel kan je een versnellingspook en wat knopjes in dat materiaal vinden. Je hoeft het overigens niet te nemen, je moet het uit de optielijst plukken. Niettemin smaakt dat naar meer, want Skoda stelt nu tijdens Designblok in Praag een Superb Laurin Klement Black Crystal voor.

Aan de basis lijkt het op een variant die gewoon uit de catalogus is geplukt, maar de Skoda heeft een speciale coating waarin miniscule stukjes crystal zijn verwerkt. De logo’s aan de buitenkant en op het stuurwiel ondergingen een gelijkaardige behandeling.