De nieuwe London Taxi komt uit China

Door: BV

Geely stelt de TX5 voor. Geen gewoon seriemodel, maar een auto die speciaal ontwikkeld is om taxiservices in Londen te verzorgen.

Plug-in hybride

De Chinezen hebben de TX5 als een plug-in-hybride ontwikkeld. Het model zal vanaf 2017 leverbaar zijn. Het platform is door de London Taxi Company of Coventry (LTC) ontwikkeld. Dat klinkt erg Brits, maar de Chinezen zijn de feitelijke eigenaar en pompten £ 250 miljoen in het project.

Een designstudio in Barcelona, voorheen eigendom van Volvo (dat ook door Geely opgekocht werd), tekende de lijnen uit. Dat is een moderne interpretatie van de TX4, de markante zwarte Taxi die in 1958 werd voorgesteld.

Speciaal ontwikkeld als taxi

De TX5 heeft kenmerken die specifiek zijn voor een taxivoertuig. Zo is er kofferruimte naast de bestuurder, is er ruimte voor 6 personen op twee banken die naar elkaar gericht zijn, is er rolstoeltoegang en heeft de auto een erg kleine draaicirkel. LTC verwacht jaarlijks meer dan 36.000 stuks te zullen produceren.