​Niet alle Italianen houden van de Ferrari-sound

Door: ADD

Voor de meeste sportwagenfanaten is het een behoorlijk dure droom, maar onvervulbaar is hij niet: Ooit met een Ferrari kunnen rijden.

€ 70 voor tien 'luide' minuutjes

In het Noord-Italiaanse Maranello waar de legendarische bolides van de band rollen en het naburige Fiorano bieden een tiental verhuurders een ritje in een F430 Spider, 430 Scuderia of 458 Italia aan. Vooral Amerikanen komen erop af, maar ook Brazilianen, Duitsers en Finnen vinden hun weg er naartoe. De prijzen zijn gepeperd, ze beginnen bij 70 euro voor een rit van tien minuten met het goedkoopste model met een rij-instructeur aan je zij. Maar beide gemeenten zijn de daarbij horende geluidshinder stilaan beu. Fiorano verbiedt de Ferrari-tours voortaan van 12.30 tot 15.00 uur en 's avonds na 19.00 uur en ook Maranello bekrachtigde een reeds bestaand verbod nadat een rechtbank een klacht tegen de beperkingen ongegrond verklaard had.