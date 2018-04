Lithium-zuurstofbatterij 10x beter dan Lithium-ion

Door: BV

Zowat overal ter wereld draaien knappe koppen overuren in een poging om efficiëntere batterijen te ontwikkelen. Een grotere autonomie en kortere laadtijd zijn immers cruciaal om ervoor te zorgen dat de elektrische auto uit z’n rol van nicheverschijnsel kan groeien.

Lithium-zuurstof

Er wordt geëxperimenteerd met een allerlei soorten accu’s. Wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge denken in elk geval dat hun lithium-zuurstof (Li-O2) accu veel kans maakt om het te halen. De technologie kan tot 10 keer meer energie opslaan dan de huidige generatie lithium-ion-batterijen. Dat betekent dat een accu die een rijbereik oplevert dat vergelijkbaar is met dat van een conventionele auto met verbrandingsmotor nog één vijfde van de ruimte in beslag moet nemen van wat nu het geval is. En - cruciaal - ook de kost ervan zou met 80% omlaag kunnen. De efficiëntie bedraagt zo maar eventjes 93% en de set kan probleemloos 2000 keer herladen worden.

Dat klinkt allemaal fantastisch, dus inbouwen die handel! Wel, neen, dat is nog niet voor meteen. De wetenschappers schatten dat er nog zo’n 10 jaar ontwikkeling kruipt in het productierijp krijgen van de accu’s.