Verkoopscijfers oktober: BMW weer uit top 3

Door: BV

De Belgische automarkt liet afgelopen oktobermaand voor de vijfde maal op rij positieve cijfers optekenen. 39.474 nieuwe auto’s werden in het verkeer gebracht. Een verbetering van 3,6% ten aanzien van dezelfde maand vorig jaar. Voor het ganse jaar staat de teller 1,4% in het groen.

De populairste automerken van Belgie

Renault klom afgelopen maand ruim 33% hoger dan afgelopen jaar en wist 4.187 auto’s in te laten schrijven. Voldoende om Volkswagen met 3.864 stuks van de koppositie te stoten. Peugeot staat met 3.005 auto’s op de derde stek. De top vijf wordt vervolledigd door premium Duitsers. Audi klopt BMW dat zich eerder in de top 3 werkte met 2.703 stuks tegen 2.619. Op zes staat overigens nog een premium Duitser: Mercedes (2.425). Een schril contrast met het ooit zo populaire Citroën dat een kwart prijs geeft tegenover vorig jaar (nu 1.859 stuks) en slechts op de achtste plaats eindigt. De top 38 hebben we zoals steeds weer op onze Facebook-pagina gepost.

Bedrijfsvoertuigen

Afgelopen maand werden 5.114 lichte bedrijfsvoertuigen ingeschreven. Dat is 12,5% hoger dan vorig jaar. Vrachtvoertuigen tot 16 MTM gaan wel flink in het negatief. - 26,3%, maand op maand, maar niettemin blijft het resultaat voor het ganse jaar nagenoeg stabiel (+ 0,4%). De vrachtwagens van meer dan 16 ton gingen dan weer ruim 7% in het groen en doen dat het ganse jaar al.

De motoren

De motormarkt ging 7,2% procent achteruit, maar de gecumuleerde resultaten voor de afgelopen 10 maanden blijven positief: + 3,5%.