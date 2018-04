Hyundai lanceert Genesis als luxemerk, Belg hoofd design

Door: ADD

Genesis staat tegenwoordig al op de koffer van enkele uitgelezen Hyundais. Die auto’s staan helemaal bovenaan het gamma van de constructeur, maar hun status is voor de rest nogal onduidelijk. Hyundai-logo’s zijn er nauwelijks op te vinden, maar tot op heden wilden de Zuid-Koreanen absoluut niet dat er over een apart merk wordt gesproken. Vanaf nu mag het wel: Genesis wordt het luxemerk van Hyundai. Zoals Lexus dat is voor Toyota, DS voor Citroën, Infiniti voor Nissan…

6 modellen

Binnen afzienbare tijd - tegen 2020 - komen er ten minste 6 Genesis-modellen. Elk van hen krijgt een alfanumerieke benaming. De G staat vanzelfsprekend voor het merk, het cijfer zal naar het segment verwijzen. Dus G70, G80, G90…

Belg Luc Donckerwolke zorgt voor design

Atletische elegantie en menselijk geörienteerde innovatie. Dat zijn de termen waarmee de toekomstige medewerkers van het merk geïndoctrineerd worden. De zware taak om dat allemaal in een smakelijk design te gieten valt op Belgische schouders. Onze landgenoot Luc Donckerwolke moet z’n sterrenstof rondstrooien. Hij deed het eerder al bij Audi, Lamborghini, Skoda en Seat.