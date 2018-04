Verkoop 1 op 4 Audi, Skoda, Seat en VW stopgezet

Door: BV

Op 3 november kondigde de directie van de Volkswagen-groep aan dat een intern onderzoek mogelijke onregelmatigheden had vastgesteld bij de CO2-uitstootwaarden en verbruikscijfers van voertuigen met een diesel- en benzinemotor. Een euvel dat, alsnog volgens cijfers van de fabrikant zelf, wereldwijd zo’n 800.000 voertuigen zou treffen.

Welke auto's zijn getroffen?

Of er ook voertuigen in ons land getroffen zijn door deze nieuwe onthulling is nog niet duidelijk, maar het bedrijf liet wel al weten dat actuele modellen van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda uitgerust met een dwars geplaatste TDI-motor van 1,4, 1,6 of 2,0l of met een 1.4 TSI of 1.4 TFSI-motor mogelijk eveneens getroffen zijn door deze nieuwe onregelmatigheden. Het gaat daarbij om ongeveer 1 op 4 voertuigen uit de actuele modellenmix en - cruciaal - niet zelden om de populaire modellen. Daaronder absolute kaskrakers als de Audi A3, Volkswagen Golf en Polo, de Seat Leon en de Skoda Octavia.

Verkoop stopgezet

In afwachting van de definitieven resultaten van het lopende interne onderzoek heeft de Belgische invoerder D’Ieteren Auto beslist om de verkoop van de betrokken modellen tijdelijk op te schorten. Lopende bestellingen worden echter wel afgehandeld.