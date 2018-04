Deze halve Audi komt uit de printer

Door: ADD

Ligt de toekomst van de autoconstructie in het 3D-printen? Wat (kleinere) onderdelen betreft alleszins wel. Zo bewijst nu ook Audi weer. De constructeur uit Ingolstadt heeft een schaalmodel van de historische Grand Prix sportwagen geprint op halve grootte. De replica van de Auto Union Type C uit 1936 is ongeveer twee meter lang en kan dankzij een 30 kW-sterke elektromotor zelfs rijden.

100% geprint



Alle metalen koetswerkdelen en zelfs de doorzichtige motorkap, de lichten en het dashboard komen uit de printer. Die kan metaalpoeder met een korrelgrootte van 15 tot 40 duizendste van een millimeter smelten en vervolgens in elke gewenste vorm brengen.

Volgens Audi werkt dat ook voor zeer complexe onderdelen die moeilijk of zelfs niet geproduceerd kunnen worden met een andere methode. De geprinte metalen stukken zouden zelfs een hogere dichtheid hebben dan hun gegoten of gezette tegenhangers.

Ook voor de serieproductie?



Een beperking er echter ook: Tot dusver slaagt Audi er enkel in onderdelen die maximaal 24cm lang en 20cm hoog zijn te printen. Toch hopen ze het metaal-3D-printen binnenkort ook in hun serieproductie te kunnen gebruiken. Dat zou goed nieuws zijn voor oldtimerbezitters, die hebben namelijk vaak problemen met het vinden van degelijke vervangingsonderdelen