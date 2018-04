Vader van Batmobile en K.I.T.T. overleden

Door: ADD

George Barris, de ontwerper van legendarische televisie- en filmauto's zoals de Batmobile of K.I.T.T. is niet meer. Hij stierf donderdag thuis in zijn slaap. Over twee weken zou hij 90 jaar geworden zijn. "Mijn vader is nu naar de grote garage in de hemel," schreef zijn zoon.

Barris was Hollywoods man voor bizarre auto's. In de jaren '60 maakte hij de legendarische Batmobile uit de tv-serie "Batman" en de griezelige Munster Koach uit "The Munsters". In de jaren '70 tekende hij de auto van "Starsky en Hutch" en "General Lee". Een Dodge Charger ontwierp Barris voor de cult-serie “The Dukes of Hazzard". In de jaren '80 reed David Hasselhoff in zijn K.I.T.T. rond en wat later waren ook de "Power Rangers" in een auto van zijn hand onderweg. Barris had een atelier waar hij ook voor ‘gewone’ klanten auto's ombouwde.