Lamborghini Huracan wordt zuiniger

De Lamborghini Huracan modeljaar 2016 zal licht aangepast door de straten scheuren. Het meest het vermelden waard is dat hij minder brandstof zal slikken. Daarvoor is Lamborghini onderdelen bij de Audi R8 gaan halen. De V10 van de Huracan krijgt namelijk diens cilinderuitschakeling. Bij lage belasting worden de kleppen van vijf cilinders gesloten en bij het accelereren worden die geheractiveerd.

Het standaardverbruik van de 610-pk sterke 5.2-liter gaat zo met bijna een halve liter omlaag tot ongeveer twaalf liter per 100 kilometer (283 gram CO2 per km). De Huracan zal dus iets zuiniger worden dan de technisch vrijwel identieke Audi R8. Opvallend is dat Lamborghini ondanks de steeds strenger wordende brandstof en CO2-normen blijft vasthouden aan een atmosferische motor terwijl Ferrari in zijn Huracan-concurrent al naar turbomotoren omgeschakeld is. In de 488 GTB ligt er een 3.9-Liter-Turbo-V8.

Verder hebben de Italianen gesleuteld aan de vierwielaandrijving van de Huracan. En zijn er nieuwe opties zoals een 390-watt geluidssysteem en een sportuitlaat met uitlaatpijpen in hoogglans zwart.