Fullback is Fiat pickup met spleetogen

Door: BV

Vorige maand stelde Fiat nog de Toro pickup voor. Die wordt in Brazilië gebouwd en daar in de buurt verkocht. Maar naar onze contreien zal hij niet afzakken. En toch komt het merk in ook in onze contreien met een pick-up op de markt. Een andere: deze Fiat Fullback.

Niet uit Brazilie, maar uit Thailand. Want daar vijst Mitsubishi z’n L200 bij elkaar. En je had het wellicht al gezien… de Fullback is feitelijk niets meer en niets minder dan een L200 met Fiat-logo's. Een ordinaire rebadge dus die wat teleurstelt na de geheel binnenshuis ontworpen Toro.

2,4l dieselmotor

Wanneer de Fullback in de zomer van 2016 bij de Fiat-dealer zal staan, bestaat de motorkeuze uit een 150 en 180pk sterke versie van de 2.4 liter dieselmotor. Daarbovenop kon er gekozen worden uit een handbak met zes versnellingen of een 5-traps automaat. Er komt een Single Cab, Extended Cab, Double Cab en Chassis. Een uitgebreide keuze dus, met een laadcapaciteit van maximaal 1,1 ton.

Niet wachten?

Als je niet eerst een half jaar wil wachten adviseren we je een Mitsubishi L200 te kopen. Die heeft exact hetzelfde gamma en kan je meteen krijgen. Moet het toch van Europese bodem zijn dan is er altijd nog de VW Amarok.