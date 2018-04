Rolls-Royce doet de kleinste terugroepactie ooit

Door: BV

Afgelopen jaar rolden exact 4.063 Rolls-Royces uit de fabriekshallen in het Engelse Goodwood. Een record, maar natuurlijk slechts een schijntje in vergelijking met wat volumemerken produceren. Als Rolls-Royce een terugroepactie moet doen, gaat het natuurlijk niet om miljoenen of zelfs over duizenden. Zoals deze: een terugroepactie van exact één auto. De kleinste terugroepactie ooit.

Bij één enkele Rolls-Royce Ghost van het afgelopen modeljaar moeten de zij-airbags vervangen worden. De klant ervan woont in de VS, is al op de hoogte gebracht en zal er niet voor moeten betalen.