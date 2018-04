Eerste zonneweg groot succes

Door: BV

Een jaar geleden werd in het Nederlandse Krommenie, niet ver van Amsterdam, de eerste zonneweg in gebruik genomen. Een fietspad waarin zonnepanelen waren verwerkt. De resultaten van het proefproject zijn zopas bekend gemaakt en die zijn beter dan verwacht.

Genoeg voor een gezin

De 70m lange strook genereerde het afgelopen half jaar zo’n 3000 kWh stroom. Ruwweg voldoende om een gezinswoning een jaar lang te bedienen. De makers schatten bovendien dat Nederland zo’n 140.000km weg heeft die geconverteerd zou kunnen worden.

Erg stevig

De zonneweg zelf bestaat uit een constructie met platen die een druk van 12 ton kunnen weerstaan. Voldoende voor een met water geladen brandweerwagen. En om ervoor te zorgen dat hij veilig blijft, is het oppervlak voorzien van een ruwe siliconencoating. Die heeft eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van beton. Wat de weg echter niet is, is goedkoop.