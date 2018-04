Dieselgate: meer dan helft zijn recente auto‘s

Door: ADD

Volkswagen heeft vooral bij nieuwe auto's de CO2-gegevens vervalst. Van de in totaal ongeveer 800.000 bekende gevallen waar er gesjoemeld werd, zijn verspreid over de hele Groep meer dan de helft (ongeveer 430 000) voertuigen van het modeljaar 2016 getroffen, een groot deel daarvan staat al bij de dealer. Dat maakte VW zelf bekend. Er wordt ook uitgezocht of er oudere modellen met vervalste CO2-waarden rondrijden. Klanten kunnen op de Duitse website van Volkswagen zelf controleren of hun auto getroffen is. Hiervoor heb je wel het chassisnummer nodig.

Dieselprobleem, geen verkoopscrisis

De afzet van Volkswagen blijft ondertussen in de nasleep van het schandaal verzwakken. In oktober verkocht de Groep wereldwijd 490.000 Volkswagens, dat is 5,3 procent minder dan een jaar eerder. Maar stellen dat er verkoopsproblemen zijn, wil de grootste autofabrikant van Europa het ondanks de moeilijke situatie nog niet. In een interview met de "Süddeutsche Zeitung" zeiden ze: "We hebben op dit moment dan misschien wel een dieselprobleem, maar geen verkoopscrisis.”