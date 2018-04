Alfa Romeo Giulia wordt helemaal niet zo toegankelijk als gedacht

Door: BV

Als alles volgens plan verloopt - en dat is bij de Italianen niet steeds het geval - dan staat de Alfa Romeo Giulia volgende zomer bij de dealer. Met de ruim 500pk sterke zescilinder hebben we inmiddels al kennis kunnen maken, maar van de aangekondigde voorstelling van meer toegankelijke motoren op het Autosalon van Frankfurt, kwam niets in huis.

Altijd maar uitstel

Ditmaal wees grote baas Sergio Marchionne met de vinger naar Maserati. Dat groeit minder hard dan verwacht en daarom moet de strategie nog maar eens herzien worden. De constructeur geeft aan dat de Giulia daardoor vertraagd is, maar het zag er nooit naar uit dat hij op tijd af zou zijn. En ook over de SUV, beter bekend onder diens conceptnaam Kamal, wordt gezegd dat hij verlaat is. Hij komt nu pas in de loop van 2017. Een belachelijke 14 jaar na de concept car en 9 jaar na de bevestiging van de marktintroductie.

Geen compacte motoren

Op het web is nu toch al een lijst uitgelekt met het volledige motorenpalet van de Giulia. En daarop prijken diesels van 2,0 of 2,2l en benzines met 2,0l slagvolume. De vermogens zijn behoorlijk potig. 150, 180 of 210pk voor wat de diesels betreft en 200, 250 of 280pk bij de nog niet eerder aangekondigde benzines. En dat wordt gecombineerd met achter- of vierwielaandrijving, een handbak of een automaat.

Wat er niet is…

Wat echter niet te vinden, is zijn de compacte motoren. Die zijn nochtans broodnodig om in Europa slaagkansen te hebben. In dit segment zijn diesels met een inhoud van 1,6l al eerder de norm en dat zal zeker het geval zijn tegen de feitelijke introductie van deze nieuwe Alfa Romeo.