Door: BV

Mazda wil later vandaag op het Autosalon van Los Angeles de CX-9 onthullen. Maar het internet heeft daar voor de afwisseling nog eens een stokje voor gestoken. Mazda’s grootste SUV is er nu al.

De grootste SUV

De CX-9 is Mazda’s grootste SUV. Zo maar eventjes een halve meter langer dan de CX-5. Hij is alweer getekend volgens de Kodo-stijltaal die het merk maar niet wil loslaten. Hij komt in het gamma niet louter boven de CX-5. Ertussen hoort ook nog een nieuwe CX-7 te komen.