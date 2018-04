Fiat 124 Spider: Italiaanse flair voor Japanse mechaniek

Door: BV

Fiat stelt op het Autosalon van Los Angeles eindelijk de 124 Spider voor. Die auto is gebaseerd op de Mazda MX-5, maar moet niettemin een typisch Italiaanse rijervaring brengen.

Hertekend koetswerk

Laat ons maar beginnen aan de binnenkant. Op het Fiat-logo en een paar piepkleine details na, is daar alles identiek aan de Japanner die aan de basis lag van de transformatie. Wat Italiaanse flair injecteren in de delen waar je als chauffeur heel de tijd tegenaan kijkt, vond het merk dus niet nodig. Maar wat de buitenwereld ziet, als je door hun gezichtsveld glijdt, is wel Italiaans. De omlijsting om de voorruit kon om structurele redenen niet aangepast worden, maar al het andere blik is specifiek voor deze Fiat, met inbegrip van de lichten.

De snelste

Onder de kap zitten niet de atmosferische 1,5 of 1,8l van Mazda. Die heeft Fiat eruit gegooid. Ze maken plaats voor een 1.4l benzinemotor met turbo die goed is voor 160pk. De achterwielen worden aangedreven en je hebt de keuze of dat via een handbak, dan wel een automaat gebeurt. Beide hebben 6 verzetten.

2 uitrustingsversies

Toekomstige klanten krijgen de keuze uit twee afwerkingsniveau’s (Classica en Lusso) en slechts 6 koetswerkkleuren. Tegen volgende zomer moet de Fiat 124 Spider bij de dealer staan.