Dit wordt de BMW 1-Reeks sedan

Door: BV

Eigenlijk is een sedan voor het C-segment ongeveer even stoffig als grootouders zolder. Maar er zijn een paar merken die er wat op gevonden hebben. Mercedes bijvoorbeeld, dat met de CLA eigenlijk een vierdeurs A-Klasse op de markt heeft, maar dat verpakte in een koetswerk dat wél aanspreekt. Audi's A3 doet het evenmin slecht. En dat terwijl er in zo’n grote boog om een vierdeurs Astra of Mégane wordt gegaan dat die modellen het niet eens meer tot de catalogus schoppen.

BMW wil ook

BMW wil nu ook meesurfen op die golf van succes. Met een BMW 1-Reeks sedan. Gebaseerd op het UKL-platform waarop ook de Mini en de BMW 2 Active Tourer al staan. Niet met de typische architectuur met achterwielaandrijving dus, maar met de dertien-in-een-dozijn configuratie met een dwarsgeplaatste motor (driecilinders hoofdzakelijk) en aandrijving op de voorwielen. Maar met een koetswerkvormgeving dat die technische beslommeringen - net als bij de CLA - moet doen vergeten.

De BMW Compact Sedan Concept zal voor het eerst staan blinken op het Autosalon van Guangzhou. China wordt ongetwijfeld de belangrijkste afzetmarkt voor een dergelijk model.