Dronk Jezus smeerolie bij zijn laatste avondmaal?

Door: ADD

Zeven bebaarde mannen in elegante pakken volgen de handelingen van Dr. Tulp. Op het beroemde schilderij van Rembrandt 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp' ontleedt de arts een lijk. Met een tang verwijdert hij spiervezels uit de linker onderarm. Eén toeschouwer bekijkt het levenloze lichaam. De andere staren vastberaden in een leerboek of in het niets.

Decorwissel. Een garage in de Amerikaanse Midwest. Posities, gezichtsuitdrukkingen en baarden zijn gebleven, de actie en de omgeving niet. Zes monteurs luisteren naar hun baas. Op de werkbank rust een luchtgekoelde boxermotor, even levenloos als Rembrandts lijk.

Kunst geherinterpreteerd

Freddy Fabris fotografeert het liefst auto's en mensen én is al lang gefascineerd door de grote kunstenaars van de Renaissance. Het idee voor deze fotoreeks kwam er toen hij toevallig in een oude Amerikaanse garage was, die "'erom schreeuwde om gefotografeerd te worden". Met monteurs als muzen en da Vinci, Michelangel, Rembrandt en konsoorten ontstonden deze fascinerende beelden waarin esthetiek en humor hand in hand gaan. Kijk maar eens goed naar de foto waarin Fabris de scène van het Laatste Avondmaal (Philippe de ChampaigDrne) onder handen neemt. Een velg wordt het aureool voor garagist-Jezus.