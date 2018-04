Al meer dan 1.000 Mustang verkocht in Belux

Door: BV

De Ford Mustang slaat alle verkoopsverwachtingen in ons land. Op de Belgisch-Luxemburgse markt werden de orderboeken voor het model begin 2015 geopend en sindsdien dienden zich meer dan 1.000 kopers aan. Ons kleine land tekent daarmee samen met Luxemburg voor één tiende van de Europese verkoop. Veel meer dan verwacht.

Van de 1.000 exemplaren wordt één op vijf besteld door een Oosterbuur. Toen Ford Belux de Focus RS introduceerde (die vanzelfsprekend een andere doelgroep aanspreekt) ging ongeveer de helft naar Luxemburg. Ook van die auto verzette Ford Belux veel meer exemplaren dan ooit gedacht. Over een periode van 3 jaar vonden er 994 een koper in België of Luxemburg.