Volkswagen geeft toe: 3.0 V6 TDI heeft sjoemelsoftware

Door: BV

Volkswagen heeft aan het Amerikaanse milieu-agenschap EPA bevestigd dat de 3.0l V6 TDI dieselmotor eveneens is uitgerust met sjoemelsoftware. De Amerikaanse overheid had de constructeur daar al van beschuldigd, maar het bedrijf had alle beschuldigingen ontkend.

85.000 sjoemeldiesels verkocht

Volgens de fabrikant rijden in de VS zo’n 85.000 auto’s rond met de bewuste motor. Ze zijn geleverd sinds 2009 en gaan door tot het huidige modeljaar. Verschillende modellen van VW, Audi en Porsche zijn getroffen. Daaronder de VW Touareg, Audi A6, A7, A8, Q7 en Porsche Cayenne. De toegeving betekent niet noodzakelijk dat de diesels evenmin voldoen aan de Europese normen.