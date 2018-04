Fiat dumpt HIV-besmette Charlie Sheen

Door: BV

Een beroemdheid inhuren om je product aan te bevelen is een beproefd marketingrecept. En Fiat heeft blijkbaar een zwak voor de vrouwengekke Charlie Sheen. Die mocht eerder al op nauwelijks verholen seksistische wijze de 500 Abarth van het juiste imago voorzien voor de Amerikaanse markt. En omdat de Italianen in hun nopjes waren met het resultaat deed hij het nog eens over voor de Fiat 124 Spider die vorige week debuteerde op het Salon van Los Angeles. Tenminste, dat was de bedoeling

HIV besmet



Maar Charlie Sheen besloot tussen de opnames van de commercial en de onthulling van de 124 openlijk te erkennen dat hij met HIV besmet is. En daarom verdween de spot meteen de doofpot in, want dat wou Fiat natuurlijk ook niet. Maar Fiat zou Fiat niet zijn als het ook dat niet verknoeide. Het had de commercial namelijk al aan een handvol journalisten laten zien. Niet dat dat enerlei journalistieke waarde heeft, maar autoconstructeurs denken vaak dat de reclameclip erg belangrijk is. Uiteraard werd Fiat daarmee geconfronteerd. Het verzon dan maar de uitleg dat het bewuste clipje alleen voor intern gebruik was. We hopen in elk geval dat Sheen wel betaald wordt.