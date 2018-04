VW heeft onderzoek belastingontduiking aan z’n been

Door: BV

Dat Volkswagen zich na dieselgate aan een hele hoop problemen mocht verwachten, stond in de sterren geschreven. Niet alleen omdat de overheden boetes opleggen, omdat de klanten het vertrouwen verliezen of omdat de bestaande auto’s aangepast moeten worden. Al snel bleek dat een groot deel van de getroffen auto’s omwille van de manipulatie van uitstootgegevens ook in een andere belastingklasse vallen dan normaal het geval zou zijn.

Onderzoek naar ontduiking

Dat de overheden van verschillende landen - vooral daar waar de autobelasting gebaseerd is op vervuilingsklasse of CO2-uitstoot - minder in de kassa kregen, lag voor de hand. Het mag daarom niet verbazen dat alvast de Duitse fiscus een onderzoek naar belastingontduiking heeft geopend. Duitsland denkt dat het door de fraude bij VW ettelijke miljoenen is misgelopen. Het onderzoek spitst zich voorlopig toe op 5 VW-werknemers.

Volkswagen zelf liet eerder al duidelijk verstaan dat de klant geen financiële gevolgen van het dieselschandaal zou mogen ondervinden. Als er achterstallige belasting betaald moet worden, zal het bedrijf die op zich nemen.