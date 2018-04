Deze Trabant haalt 100 in 4,5 seconden

Door: BV

Een éénliter. Dat is de grootste motor die de Trabant tijdens z’n 30 jaar productie onder de kap kreeg. Atmosferisch en met een belabberde vermogensopbrengst. Maar met een ladderchassis en bladveren was dat eerder een zegen dan een zonde. Maar een handige Harry uit Polen dacht dat de ‘Trabbi’ wel wat meer aankon.

De eigenaar van deze Trabant reed ooit met een Audi TT quattro. Maar hij reed die in de vernieling. Gelukkig was de motor nog bruikbaar. De 1.8 TFSI werd daarom overgelepeld, samen met de gros van de aandrijflijn en de remmen. De viercilinder turbomotor werd vervolgens nog eens opgedreven tot 270pk.

Dubbel zo zwaar

Door alle aanpassingen weegt de Trabant dubbel zo veel dan oorspronkelijk het geval was. Maar dat staat flink aangescherpte prestaties niet in de weg. 100 is al realiteit na 4,5 seconden. Een verbetering van een halve minuut ten opzichte van de fabrieksopgave! Naar 200 duurt 15 seconden. Voldoende om tegen de bumper van de meeste sportwagens te blijven hangen. Wedden dat die dat niet verwachten?