Zal PSA nek uitsteken en reële verbruikscijfers opgeven?

Door: ADD

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld en toch is het dat niet. PSA (Peugeot - Citroën) wil vanaf het voorjaar van 2016 reële verbruikscijfers (dus die uit het echte verkeer, niet die uit het labo) van hun auto’s opgeven. Dat kondigde het bedrijf in een officiële mededeling aan.

Is het dan toch mogelijk?

Tot nu toe baseren alle Europese constructeurs zich op het officiële brandstofverbruik van de NEDC (New European Driving Cycle). Sinds jaar en dag is bekend hoe onrealistisch die zijn, VW dieselgate gooide nog eens olie op het vuur. Zelfs wie er geen verstand van heeft, weet dat verbruikswaarden die in reële omstandigheden gemeten worden aanzienlijk hoger zijn dan de laboratoriumwaarden. Dat er ooit een constructeur vrijwillig de realistische en dus "hogere" verbruikswaarden zou communiceren, leek onmogelijk.



Testroute rond Parijs

“ Zelfs wie er geen verstand van heeft, weet dat verbruikswaarden die in reële omstandigheden gemeten worden aanzienlijk hoger zijn dan de laboratoriumwaarden. ”

In de mededeling van PSA staat dat het verbruik van de belangrijkste modellen van de fabrikant aan de hand van testen op de openbare weg in de buurt van Parijs zal gemeten worden. De route moet zowel door de bebouwde en buiten de bebouwde kom leiden als ook over snelwegen. Gedetailleerde richtlijnen maakte PSA nog niet bekend.

Onafhankelijke controle

Het volledige testproces, de metingen en de resultaten zullen gecontroleerd worden door een internationaal erkende onafhankelijke organisatie. PSA werkt nu al samen met de niet-gouvernementele organisatie "Transport & Environment" (T & E). Deze overkoepelende organisatie heeft 51 Europese organisaties onder zich die milieuvriendelijk vervoer bevorderen. En ook met het classificatiebureau “Bureau Veritas” zijn er gesprekken.

De eerste “echte” verbruikswaarden hopen PSA en T & E in de lente van 2016 openbaar te kunnen maken.