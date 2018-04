Zelf schakelen hoeft niet meer in een Dacia

Door: BV

Zelf schakelen in een Dacia is niet langer een absolute must. Het bedrijf introduceert de Easy-R-versnellingsbak voor de Sandero en Logan MCV.

Gerobotiseerde versnellingsbak

In tegenstelling tot een automaat met dubbele koppeling of een conventionele automatische transmissie met koppelomvormer, zal je in de Dacia nog wel de schakelovergangen voelen. Dat komt omdat het gaat om een gerobotiseerde versnellingsbak. Aan de basis ligt dus een handbak, maar elektromotoren en een stuureenheid nemen het schakelwerk over. De bediening (met R - N - D - M) is exact hetzelfde als bij een automaat en zo rij je er ook mee. In de laatste stand (M) kan je gewoon zelf je versnelling kiezen.

Zacht prijsje

Het voornaamste voordeel van een gerobotiseerde bak is z’n prijs. De Easy-R-versnellingsbak zal zo’n € 600 extra kosten. Een conventionele automaat kost al snel het dubbele. Het Roemeense merk zal de eenheid koppelen aan de 900cc turbo-benzinemotor met 90pk. De combinatie zal aangeboden worden in de Sandero (Stepway incluis) en Logan MCV. Het verbruik schommelt afhankelijk van model en uitvoering tussen 4,9 en 5,1l/100km (CO2 110 - 114g/km).