Dit zijn de beste en slechtste auto's van het moment

Elk jaar onderzoekt de Duitse TÜV de betrouwbaarheid van de verschillende modellen. In tegenstelling tot de J.D. Power-studie die we eerder deze week publiceerden, gaat deze niet over de mankementen bij een nieuwe auto, maar net over de problemen die opduiken naarmate een auto ouder wordt.

Mercedes is de beste jonge occasie, Fiat de slechtste

Mercedes lijkt de jongste tijd erg veel vooruitgang te hebben geboekt als het op de kwaliteit van z’n modellen aankomt. In de categorie “2 tot 3 jaar” bestaat het podium helemaal uit modellen met een ster op de neus. De B-Klasse voert die aan, gevolgd door de GLK (waarover op onze redactie eerder al opvallend veel klachten binnenliepen) en de SLK.

In de categorie 4 tot 5 jaar oud zijn het weerom Duitsers die de lijst aanvoeren. De Audi A1, BMW Z4 en Audi Q5.

De Porsche 911 is een dijk van een tweedehandswagen

Dat mag je tenminste afleiden uit het feit dat de statistieken van 6 tot en met 11 jaar oud allemaal door die sportwagen worden aangevoerd. In de categorie 6 en 7 jaar oud wordt die gevolgd door de Toyota Prius en Golf Plus. 8 - 9 jaar oud en we zien weerom de Prius, ditmaal in gezelschap van de Mazda MX5. 10 en 11 jaar oud en we zien nog meer Toyota’s: de Corolla Verso en RAV4.

En onderaan de tabellen?

Als het op jonge auto’s aankomt, dan maakt Fiat een uitgesproken slechte beurt. Alleen de Chevrolet Spark heeft meer problemen dan de Fiat 500 en Fiat Punto. Bij auto’s die 3 en 4 jaar oud zijn, vinden we de Panda onderaan de ladder in het gezelschap van de Dacia’s Sandero en Logan. Verderop nog meer ‘slechte’ auto’s. Een Renault Kangoo, een Chevrolet Matiz, Ford Ka, Renault Twingo en nog maar eens een Fiat - de Stilo. Eens een auto 10 jaar oud is zijn er twee grote jongens die een uitgesproken beschamende beurt maken. De Ford Galaxy en de Mercedes M-Klasse.

De gedetailleerde resultaten vind je hier.