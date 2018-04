Whisky wordt brandstof

Door: ADD

Voor velen wellicht teleurstellend, maar in de door Celtic Renewables geproduceerde brandstof op basis van whisky zit geen druppel single malt. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf twee restproducten van het edele drankje.

Uit graanresten en "pot ale" (spoeling) die bij de destillatie van Schotse whisky ontstaan, wint het bedrijf door thermische hydrolyse en fermentatie de brandstof biobutanol, die volgens hen probleemloos gebruikt kan worden in benzine- en dieselvoertuigen en zelfs als basis voor vliegtuigbrandstof kan dienen.

Win-winsituatie

Het ganse proces werd in het Biofuel Research Centre van de Edinburgh Napier University ontwikkeld, onder leiding van professor Martin Tangney. Volgens die laatste is de energiewaarde van de biobutanol ongeveer even hoog als die van benzine. En dus zou biobutanol beduidend beter zijn dan de nu gebruikte bio-ethanol, die slechts 70 procent van de energiewaarde van benzine heeft.

Een ander voordeel van het product ligt in het feit dat de productie niet afhankelijk is van nieuwe grondstoffen, maar enkel nevenproducten gebruikt. Bij whisky bijvoorbeeld belandt op het einde van het productieproces slechts 10% van de grondstoffen in de fles. Momenteel worden die nevenproducten voornamelijk gebruikt voor veevoer.

Ook Belgisch verhaal

Naast hun hoofdvestiging in Edinburgh produceert Celtic Renewables momenteel al in ons land. Hier kan een miljoen liter brandstof per jaar gemaakt worden. Of en wanneer de brandstof afkomstig van de whiskyproductie op de markt komt is nog verre van duidelijk.