Audi steekt het (dieselgate) op de technici

Door: BV

Eerder deze week moest Volkswagen schoorvoetend toegeven wat het voordien nog had ontkend: dat er ook wat loos was met de software van de 3.0l V6 TDI’s die hun weg naar de neus van de grote VW’s, Audi’s en Porsches vonden. In de VS rijden er nu nog 85.000 extra niet conforme diesels rond. En dus worden er weer postjes geofferd dat het een lieve lust is. Twee technici bij Audi zijn alvast de laan uit gestuurd.

Management wist van niets

Het management van Audi houdt net als dat van VW eerder vol dat ze niet op de hoogte waren en dat al die technici op eigen houtje aan het ‘improviseren’ sloegen. Maar niettemin wordt het Audi-baas Rupert Stadler (foto) ook al warm onder de poep. Of hij nog lang op z’n stoel zal kunnen blijven zitten, is twijfelachtig.