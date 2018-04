Broedt de hovercraft op een comeback?

Door: BV

Bekijk een willekeurige actiefilm uit de seventies en de kans is groot dat er ergens een actiescène met hovercrafts in zat. De sector van de ‘recreatieve vervoermiddelen’ zag ons in de toekomst allemaal gebruik maken van zo’n half zwevend apparaat. Motorfietsen, scooters, quads en zelfs jetski’s worden behoorlijk massaal verkocht voor mensen die wat meer pret willen hebben. Maar de hovercraft? Die kwam er nooit. Hij was te onhandig, te onbestuurbaar, te duur… vanalles eigenlijk. Maar als het aan de Sloveen Jan Bunjak ligt, wordt dat nu herbekeken.

Nieuwe technologie

Bunjak tekende deze Typhon X-75 voor deze nieuwe eeuw. De voornaamste hindernissen in het commercialiseren van een hovercraft zijn inmiddels overwonnen, zegt de ontwerper. En dus is het tijd voor een nieuwe poging. De X-75 maakt gebruik van een hele hoop componenten uit quads en gebruikt elektrische propellers voor de aandrijving. Computers moeten ervoor zorgen dat de stuurinput (met ‘normale’ bedieningselementen - we gaan ervan uit dat dat een stuur en pedalen zijn) zich vertaalt in beheersbare bewegingen. En last but not least… de prijs zou tegenwoordig nog slechts een fractie bedragen van wat het enkele decennia geleden moest kosten.