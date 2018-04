Koenigsegg Agera R is de duurste crash van het weekend

Door: BV

We hebben eerder al enkele malen een duurste crash van het weekend kunnen publiceren. Hier en hier bijvoorbeeld. Ditmaal is het een onfortuinlijke Koenigsegg die een stukje korter wordt.

De Agera R in kwestie (chassisnummer 82) crashte in China in omstandigheden die niet helemaal duidelijk zijn, maar waarbij volgens de eerste gegevens geen andere voertuigen betrokken waren. Dat ruikt naar overmoed in het controleren van de ruim 1.000pk sterke motor van de sportauto. Die auto zal overigens niet voor altijd van het toneel verdwijnen. Koenigsegg zal hem wel herstellen. Maar hem ooit nog verkopen als ‘zo goed als nieuw’, dat kan de gefortuneerde Chinese eigenaar nu wel op z’n buik schrijven. Die kwam er overigens met de schrik vanaf.