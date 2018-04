Waarom deze 2pk minstens € 130.000 moet kosten

Door: BV

Met € 10.000 kom je al een héél eind als je op zoek bent naar een ‘Deux Chevaux’. Maar dit is geen gewoon exemplaar. Het is een van slechts 694 geproduceerde 2pk Sahara. Zeldzaam, en ook technisch erg apart. Die 2pk beschikte immers over vierwielaandrijving. Een zaak waar de amper 425cc grote luchtgekoelde boxermotor met 12pk en 27Nm écht niet toe in staat was. En daarom heeft de Sahara op de plaats van de koffer nog eens exact dezelfde motor zitten.

Alles dubbel

De Sahara heeft eigenlijk alles dubbel. Hij heeft twee contactsleutels, twee benzinetanken (onder de voorzetels, apart te vullen via een tankdop in een uitsparing in de deuren) en zelfs twee versnellingsbakken met vier versnellingen. Je bedient ze wel beiden via dezelfde pook. Een standaard 2pk woog 540kg en deze vierwielaangedreven terreinkampioen weegt slechts 200kg meer. Je kan zelf kiezen of je één dan wel beide motoren gebruikt wat meteen ook wil zeggen dat je kan opteren voor voor-, vier- of achterwielaandrijving.

De 2CV Sahara in kwestie (chassisnr 0033) is op internet op zoek naar een koper. De waarde is geschat tussen € 130.000 en € 170.000.