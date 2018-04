Wiesmann krijgt groen licht

Door: ADD

Het failliete Wiesmann staat dicht bij een comeback. Nadat een Britse investeringsgroep de koop van de naam- en merkrechten, van de productieapparatuur en de Wiesmann immobiliën al beklonken had, maakten vandaag de schuldeisers bekend akkoord te gaan.

Made in Germany



"De weg is nu vrij voor de hervatting van de productie van exclusieve en spannende sportwagens Made in Germany", luidt het. In totaal moet er door de verkoop van de activa, de immobiliën en de rechten € 5,7 miljoen naar de schuldeisers vloeien.

Ook stuur rechts



Wiesmann wil in de toekomst onder andere ook rechtsgestuurde auto’s gaan bouwen - "een zeer grote markt, die naast het Verenigd Koninkrijk en grote delen van Azië en Afrika, ook Australië en Nieuw-Zeeland omvat" aldus het bedrijf. Een bedrag van acht cijfers willen ze in de ontwikkeling en productie in Dülmen pompen.

Exclusief en nostalgisch



Wiesmann produceerde voor z’n faillissement in 2013 roadsters en sportcoupés in beperkte oplage. Wie zo’n roadster met Gecko-logo op de motorkap wou kopen, moest daarvoor meer dan € 100.000 ophoesten. De krachtige motoren kwamen van bij BMW. Sinds z’n oprichting in 1988 rolden er bij Wiesmann iets meer dan 1.600 bolides voor nostalgische harten van de band