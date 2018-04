Bugatti Niniette duikt het water in

Door: BV

Van de nieuwe Bugatti Chiron kennen we officieel alleen nog maar de naam. Al geeft Bugatti’s virtuele speeltje voor Gran Turismo ons een klein beetje een idee van hoe die eruit zal zien. Maar klaar is die nog niet. En om de mensen wat bezig te houden is er nu alvast een reeks watertuigen van Bugatti. Die heten Niniette, wat het koosnaampje van Ettore Bugatti was voor dochter Lidia.

Bugatti bouwt de jachten, waarvan het prijskaartje varieert tussen € 2 en 3,3 miljoen niet zelf. De 20 meter lange snelvaartboten met oceaan-kwalificatie worden geproduceerd door fabrikant Palmer Johnsson. Het topmodel is 20 meter lang.