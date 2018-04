Dieselgate kost importeur D’Ieteren € 19 miljoen

Door: BV

Dat het gesjoemel met dieselmotoren een flinke kostenpost zal betekenen voor Volkswagen was al meteen duidelijk. Maar ook de onafhankelijke invoerders delen in de brokken. De Belgische invoerder D’Ieteren begroot de schade op € 19 miljoen. Nochtans verkocht het nauwelijks minder auto’s. Het bedrijf heeft het over een terugval van 1.260 auto’s wat amper 1% is van de jaarlijkse verkopen.

De eerste € 8 miljoen heeft te maken met het uitblijven van bonussen en vergoedingen aan de dealers. De invoerder kon z’n verplichtingen niet nakomen en daarvan hoeven de dealers natuurlijk niet de dupe te zijn. Daarnaast schat de importeur de toekomstige kosten voor de terugroepacties ook nog eens op € 11 miljoen. Het lijk erop dat D’Ieteren met tenminste een groot deel van die factuur zal gaan aankloppen bij de betrokken fabrikant, maar daarover is nog niets geweten.