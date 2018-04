Nieuwe Mercedes E-Klasse: dit is het interieur

Door: BV

Tegenwoordig introduceert een automerk een nieuwe model beetje bij beetje. Want er moet zo vaak mogelijk over geschreven worden. Niet zelden wordt er links of rechts eerst een lek geënsceneerd en dan, bij de onthulling, willen ze wel eens wat technische gegevens vrijgeven, maar wordt vaak gedaan alsof prestaties en verbruik nog onbekend zijn. Mercedes is wat de nieuwe E-Klasse betreft alvast bij het stadium van het interieur aanbeland. Netjes op tijd, want begin januari staat het nieuwe model in Detroit op het autosalon te blinken.

Geen verrassing

De E-Klasse was altijd een beetje een buitenbeentje in het gamma van het merk, maar Mercedes wil daarvan af. De C- E- en S-Klasse moeten net als bij BMW en - nog veel uitgesprokener - Audi broertjes van elkaar worden. Dat het interieur er daarom uitziet als een mix van de C-Klasse en S-Klasse mag daarom niet verbazen Exact hetzelfde zal van toepassing zijn op het uiterlijk.

Groot scherm

Het meest opvallende interieuritem is de gigantische behuizing voor twee 12,3 inch grote displays. De S-klasse introduceerde deze stijlvolle aanpak om de bestuurder en de overige inzittenden tegelijk van zoveel mogelijk informatie te voorzien, maar bij de E-klasse gaat Mercedes hierin nog wat verder. Naast het feit dat het scherm meer uit één stuk lijkt te bestaan, is de grafische weergave ervan grondig aangepakt, volgens Mercedes. Aanraakgevoelig is het nog altijd niet. De knoppen op het stuurwiel daarentegen zijn dat wel voortaan, waarmee de bestuurder met louter 'swipe'-bewegingen het infotainmentsysteem kan bedienen. Ook de 'mouse-pad' zoals we die kennen uit andere Mercedessen is nu van de partij in de E. Let wel, het grote display is optioneel. De instapmodellen combineren twee kokervormige ronde klokken en een kleurendisplay met een kleiner centraal display en een lagere resolutie.

Overal sfeerlicht. Ja, werkelijk overal.

Veel aandacht is ook gegaan naar het creëren van een behaaglijke sfeer in het interieur, iets dat bij de S- en C-klasse al dik voor elkaar is. Maar het kan altijd beter, meent ook Mercedes, en daarom stopt het de nieuwe E-klasse een interieurverlichting toe dat gebruikmaakt van talloze LED-clusters, goed voor 64 uiteenlopende kleuren en een keur aan individualiseringsmogelijkheden.

Zo zijn er lichtaccenten op bijvoorbeeld de sierdelen, het centrale display, het opbergvak in de middenarmsteun voor, de portiergreepuitsparingen, de portiervakken, de beenruimtes voor en achter, de interieurhemel, de spiegeldriehoeken. Zelfs de tweeters hebben hun eigen sfeerverlichting (indien de auto is voorzien van het Burmester High-End 3D surround sound system). En dat alles naast veel leder, hout en aluminium, afhankelijk van de uitvoering en de gekozen opties.

Slimme lichten

Tot slot wil Mercedes ons alvast kennis laten maken met de Multibeam LED-koplampen, voorzien van de reeds kenmerkende 'dubbele wenkbrauwen'. De nieuwe koplampen zijn elk voorzien van 84 LED's en kunnen 2,5 keer zoveel licht opbrengen dan conventionele lampen. Bovendien zijn ze adaptief, wat wil zeggen dat ze hun bundels kunnen aanpassen aan de weers- en verkeersomstandigheden, middels GPS-data.

Achteraan kunnen de lichtunits ook een trucje, namelijk de lichtintensiteit van het remlicht aanpassen aan het moment van de dag. Overdag branden ze minder fel dan 's nachts (binnen de wettelijke normen). Daarnaast zijn de richtingaanwijzers extra breed uitgevoerd, waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot.

Meer nieuws over de Mercedes E-Klasse komt er ongetwijfeld in de komende weken. Dat kan je vinden op deze nieuwspagina.