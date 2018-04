Tesla zoekt veel(!) nieuw personeel

Door: ADD

Tesla is blijkbaar wanhopig op zoek naar nieuwe medewerkers. Op de website van de constructeur staan er 1.656 vacatures open. Momenteel biedt het bedrijf werk aan ongeveer 14.000 mensen. Dat zou dus een toename van het personeelsbestand van meer dan tien procent betekenen. Tesla is vooral op zoek naar specialisten in radarsystemen, ingenieurs en productspecialisten - en dat voor de vestigingen in Amsterdam, Milaan, Shanghai en Chengdu.