Jaguars en Land-Rovers uit Slowakije

Door: BV

Jaguar-Land-Rover pompt ruim € 1,3 miljard in de bouw van een fabriek in Slowakije. Die zal uiteindelijk werk moeten bieden aan 2800 personen en een capaciteit hebben van 150.000 auto’s op jaarbasis. Dat kan later nog uitgebreid worden.

Voorliefde voor aluminium

De Britse merken zetten de jongste tijd almaar meer in op een intensief gebruik van aluminium. Onder meer de Jaguar XF en Jaguar XE zijn grotendeels in dat lichtere materiaal opgetrokken. De directie bij het bedrijf wil niet kwijt welke modellen er in Slowakije van de band zullen lopen, maar het geeft wel prijs dat ze nagenoeg geheel uit aluminium zullen bestaan. De opvolger van de Land Rover Defender die ook gepland is voor 2018 blijft daardoor een voor de hand liggende kandidaat.