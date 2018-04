121.000 boetes voor gsm achter stuur is niet genoeg

Door: BV

Afgelopen jaar werden in ons land ruim 120.000 boetes uitgeschreven voor gsm'en achter het stuur. Het aantal gaat in stijgende lijn. Maar als het van de overheid afhangt, wordt er binnenkort nog strenger op gecontroleerd.

Dashcams in politie-auto’s

Vanuit de regering komt alvast het idee om politievoertuigen meer en meer uit te rusten met zogegeten dashcams. Dat moet betwistingen de wereld uit helpen, maar het moet de politie ook in staat stellen de chauffeurs te confronteren met de gevolgen van het belgedrag. Als het van de minister Jambon afhangt, dan zal de politie bij elk ongeval zelfs de GSM van de betrokken personen controleren om te zien of sprake was van ongeoorloofd gebruik. De GSM is een steeds grotere oorzaak van ongevallen, klinkt het.